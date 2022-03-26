Фильм Ольга о гимнастке из Луганска получил сразу три престижные награды от Швейцарской киноакадемии — Лучший фильм, Лучший сценарий и Лучший саунд-дизайн.

Об это сообщает Украинская Киноакадемия.

Известно, что картина создавалась при участии Украины, Франции и Швейцарии, а режиссером выступил Эли Грапп — это его дебют в полнометражном кино.

В центре сюжета фильма – 15-летняя гимнастка, которая в 2013 году разрывается между Швейцарией, где она готовится к соревнованиям, и Украиной, где ее мама-журналистка освещает события Революции Достоинства.

Главную роль сыграла гимнастка из Луганска Анастасия Будяшкина, для которой это первая работа в кино.

Напомним, что с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля это не первое большое достижение украинского кино — ситуация в нашей стране не оставила равнодушным никого. Фильм о детях на Востоке Украины Дом из заноз попадет в шорт-лист Оскара 2023 года.

Это стало возможным благодаря победе в греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival. Картине удалось выбороть сразу две награды — Лучший документальный фильм и получить награду FIPRESCI Award.