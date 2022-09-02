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Фільм Клондайк візьме участь у відборі на Оскар 2023

2 Вересня 2022, 16:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
статуетка Оскар
Джерело: Depositphotos

На відбір для престижної кінопремії Оскар від України було подано лише одну картину. Якщо робота Марини Ер Горбач відповідатиме вимогам, вона зможе змагатися за премію у рубриці Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Йдеться про фільм Клондайк – історія розповість про місцеву родину, яка потрапляє до епіцентру подій авіакатастрофи MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в Донецькій області. Сім’я Ірина та Анатолій чекають на дитину, але їх застає війна. Картина порушить питання евакуації та окупації українських земель. Реліз картини відбувся у січні 2022 року, і вона отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Санденс.

Зараз дивляться

Український Оскарівський Комітет заявив, що подання однієї картини – не нова ситуація для нашої країни. Подібне вже відбувалося у 2019 році – тоді на Оскар висунули Нарімана Алієва Додому.

Тепер комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата.

У 2022 році кінопрем’єра запам’яталася багатьом не лише великою кількістю цікавих фільмів, а й скандалом – на Оскарі Вілл Сміт на сцені дав ляпас Крісу Року, який невдало пожартував про дружину актора. На превеликий подив, Уїла засудили як суспільство, так і Академія. Тепер актору заборонено відвідувати заходи у найближчі 10 років, на що Сміт стримано відповів, що ухвалює рішення.

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