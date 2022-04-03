Компанія Netflix призупинила роботу над бойовиком Fast & Loose з Віллом Смітом після скандалу з ляпасом на церемонії Оскара. Окрім можливого судового позову від коміка Кріса Рока, Netflix також не хоче співпрацювати з актором.

У фільмі Сміт повинен був зіграти кримінального авторитета, який вів подвійну гру як співробітник ЦРУ до втрати пам’яті. Відомо, що робота над Fast & Loose була заморожена, оскільки вони шукали заміну режисерові Девід Літчу, який пішов із проєкту за тиждень до інциденту з Оскаром.

Відмова Netflix від співпраці – далеко не єдиний наслідок недавнього скандалу. Сам Вілл Сміт відмовився від членства в Академії кінематографічних мистецтв та наук. Актор визнав, що його дії не можна пробачити, і він прийме будь-які наслідки від Ради Академії.

Нагадаємо, що все це відбулося після скандалу на церемонії Оскар, де Вілл Сміт вийшов на сцену і дав ляпас коміку Крісу Року за невдалий жарт про його дружину.

Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Комік сказав, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через відсутність волосся.