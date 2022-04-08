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Уиллу Смиту запретили приходить на вручение Оскара ближайшие 10 лет

8 апреля 2022, 22:22
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Уиллу Смиту запретили приходить на вручение Оскара ближайшие 10 лет
Источник: Getty Images

Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту приходить на вручение премии Оскар ближайшие 10 лет. Более того, речь идет не только о самой премии, которую смотрит весь мир, а о всех мероприятиях Академии.

Об этом члены Киноакадемии объявили в открытом письме по итогам собрания, в котором участвовали 54 человека.
Запрет вступает в силу немедленно, 8 апреля 2022 года, и будет действовать в течение 10 лет.

Также члены Киноакадемии принесли извинения всем зрителям и участникам 94-й церемонии вручения Оскара за то, что не были готовы к инциденту не и отреагировали на него немедленно

Кстати, несмотря на довольно похабное поведение ведущего Криса Рока, Академия принесла ему извинения, и поблагодарила за самообладание в столь неординарных условиях.

На такое решение Академии Смит отреагировал довольно сдержано.

— Я принимаю решение Академии и уважаю его, — отметил актер.

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Источник
Forbes
Теги
Вілл Сміт , Оскар
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