Фильм Клондайк примет участие в отборе на Оскар 2023

На отбор для престижной кинопремии Оскар от Украины было подано всего одну картину. Если работа Марины Ер Горбач будет соответствовать требованиям, она сможет соревноваться за премию в рубрике Лучший международный полнометражный фильм.

Речь идет о фильме Клондайк — история расскажет о местной семье, которая попадает в эпицентр событий авиакатастрофы MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в Донецкой области. Семья Ирина и Анатолий ожидают ребенка, но их застает война. Картина затронет вопросы эвакуации и оккупации украинских земель. Релиз картины состоялся в январе 2022 года, и она получила награду за лучшую режиссуру мирового кино на кинофестивале Санденс.

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Украинский Оскаровский Комитет заявил, что подача одной картины — не новая ситуация для нашей страны. Подобное уже происходило в 2019 году — тогда на Оскар выдвинули Наримана Алиева Домой.

Теперь комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии, и проведет заседание с официальным объявлением кандидата.

В 2022 году кинопремьера запомнилась многим не только обилием интересных фильмов, но и скандалом — на Оскаре Уилл Смит на сцене дал пощечину Крису Року, который неудачно пошутил о жене актера. На удивление, Уила осудили как общество, так и Академия. Теперь актеру запрещено посещать мероприятия в ближайшие 10 лет, на что Смит сдержанно ответил, что принимает решение.