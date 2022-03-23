Російські загарбники викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Сьогодні вранці російські терористи у притаманній їм фашистській манері викрали та відвезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру та депутата Херсонської облради Олександра Книгу. Засновника одного із найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – Мельпомена Таврії, – повідомив міністр.

Ткаченко також закликав докласти всіх зусиль для звільнення Олександра і закликав поширити інформацію про звірства російських загарбників.

Мер міста Олешки Євген Рищук аналогічно відреагував на цей інцидент. Він закликав місцевих жителів не панікувати, і якщо терористи викрадуть і його – всі служби продовжуватимуть працювати.

Нагадаємо, що під Києвом активно шукають ще одного видатного українця – фотожурналіста Максима Левіна, який працював у гарячих точках під столицею. Його колега Маркіян Лісейко заявив, що Максим пересувався власним автомобілем, після чого залишив транспорт та пішов пішки у бік села Мощун. З 13 березня він не виходить на зв’язок і не з’являється у соцмережах.