Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Фашистська манера: росіяни викрали директора Херсонського театру Олександра Книгу

23 Березня 2022, 15:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Александр Книга

Російські загарбники викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Олександра Книгу. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Сьогодні вранці російські терористи у притаманній їм фашистській манері викрали та відвезли у невідомому напрямку директора Херсонського обласного музично-драматичного театру та депутата Херсонської облради Олександра Книгу. Засновника одного із найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні – Мельпомена Таврії, – повідомив міністр.

Ткаченко також закликав докласти всіх зусиль для звільнення Олександра і закликав поширити інформацію про звірства російських загарбників.

Мер міста Олешки Євген Рищук аналогічно відреагував на цей інцидент. Він закликав місцевих жителів не панікувати, і якщо терористи викрадуть і його – всі служби продовжуватимуть працювати.

Нагадаємо, що під Києвом активно шукають ще одного видатного українця – фотожурналіста Максима Левіна, який працював у гарячих точках під столицею. Його колега Маркіян Лісейко заявив, що Максим пересувався власним автомобілем, після чого залишив транспорт та пішов пішки у бік села Мощун. З 13 березня він не виходить на зв’язок і не з’являється у соцмережах.

Читайте також:
Фашистська манера: росіяни викрали директора Херсонського театру Олександра КнигуКраїна, за яку треба боротися! Тарас Петриненко про зміни України після війни

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь