Музикант Тарас Петриненко розповів, як змінилися його почуття до України з періоду Радянського Союзу і до сьогодні. Також артист припустив, як зміниться наша країна після цієї війни.

Автор пісні Україна наголосив, що до нашої країни в нього почуття не змінювались ніколи – вони як були потужними, так і залишаються донині.

– Не тільки пісня Україна, а й багато інших були написані саме для того, щоб люди усвідомили, що це наша Батьківщина, за яку потрібно боротися. 30 років тому я попереджав, що рано чи пізно буде оцей конфлікт з Росією – остаточний, – сказав Тарас.

Він згадав, що всі думали, що він несповна розуму, бо припускав думку нападу Росії. Зараз наголошує, що потрібно вистояти, але переконаний – перемога за нами, як і правда.

– Думаю, що багато в кого в Україні і поза нею нарешті спаде полуда з очей через те, що думали, що Росія – це нормальна країна, де живуть нормальні люди. Як бачимо, це абсолютно не так. Відходячи від цього – треба шанувати своє, любити своє, робити все, щоб наша держава була надзвичайно потужною, – сказав Петриненко.

Музикант зазначив, що ми повинні були бути більш підготовленими до таких трагедій, які маємо зараз.

– Коли прийде час перемоги, нам треба просто обійнятися та привітати одне одного. І вже ніколи цих обіймів не розмикати, тому що всі і на Сході, і на Заході, і на Півдні, і на Півночі – наша країна, яку потрібно берегти як зіницю ока. Вона на це заслужила, – підсумував Тарас.

Фото: Тарас Петриненко