Российские захватчики похитили директора Херсонского областного музыкально-драматического театра Александра Книгу. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Сегодня утром российские террористы в присущей им фашистской манере похитили и увезли в неизвестном направлении директора Херсонского областного музыкально-драматического театра и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Основателя одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине – Мельпомена Таврії, — сообщил министр.

Ткаченко также призвал приложить все усилия для освобождения Александра и призвал распространить информацию о зверствах российских захватчиков.

Мэр города Олешки Евгений Рыщук аналогично отреагировал на этот инцидент. Он призвал местных жителей не паниковать, и если террористы похитят и его — все службы будут продолжать работать.

Напомним, что под Киевом активно ищут еще одного выдающегося украинца — фотожурналиста Максима Левина, который работал в горячих точках под столицей. Его коллега Маркиян Лисейко заявил, что Максим передвигался на собственном автомобиле, после чего оставил транспорт и отправился пешком в сторону села Мощун. С 13 марта он не выходит на связь и не появляется в соцсетях.