У Вишгородському районі зник журналіст та фотограф Максим Левін. Про це заявив його друг Маркіян Лісейко.

– Макс Левін працював у зонах бойових дій, і востаннє виходив на зв’язок 13 березня у районі Вишгороду під Києвом. Після початку активних бойових дій у тому районі Макс міг отримати поранення або потрапити в полон до росіян, – повідомляється на Facebook-сторінці Інституту масової інформації.

Так, Маркіян зараз займається пошуком зниклого колеги, з яким вони створили проєкт Afterilovaisk для збереження історії та подій серпня 2014 року під Іловайськом.

Повідомляється, що Максим поїхав на власному автомобілі знімати бойові дії, та залишив свій транспорт біля села Гута-Межигірська. Після цього він попрямував у бік села Мощун. Останнє його повідомлення надійшло 13 березня об 11.23, після чого він не заходив до соцмережі та не виходив на зв’язок.

Максим Левін народився 1981 року в Київській області. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф. Він активно співпрацював з великими виданнями та агентствами – Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його роботи використали багато закордонних ЗМІ, щоб показати усе зсередини війни України з Росією.