Американська акторка Ешлі Олсен уперше стала мамою. Близьке джерело до пари повідомляє, що вона народила сина від чоловіка, художника Луї Ейснера.

Хлопчик з’явився на світ кілька місяців тому в Нью-Йорку. Йому дали ім’я Отто.

Сама Ешлі поки що не повідомляла цю новину шанувальникам. Ба більше, вона ретельно приховувала свою вагітність, а тому народження дитини стало повною несподіванкою для шанувальників Олсен.

Варто зазначити, 37-річна акторка ретельно приховує особисте життя. У січні 2023 року стало відомо, що Ешлі Олсен таємно вийшла заміж.

Весілля проходило в закритому форматі в приватному будинку в Бель-Ейр (Лос-Анджелес).

Разом пара з 2017 року.