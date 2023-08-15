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Ешлі Олсен вперше стала мамою – кого народила відома близнючка

15 Серпня 2023, 13:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Эшли Олсен
Джерело: Getty Images

Американська акторка Ешлі Олсен уперше стала мамою. Близьке джерело до пари повідомляє, що вона народила сина від чоловіка, художника Луї Ейснера.

Хлопчик з’явився на світ кілька місяців тому в Нью-Йорку. Йому дали ім’я Отто.

Сама Ешлі поки що не повідомляла цю новину шанувальникам. Ба більше, вона ретельно приховувала свою вагітність, а тому народження дитини стало повною несподіванкою для шанувальників Олсен.

Варто зазначити, 37-річна акторка ретельно приховує особисте життя. У січні 2023 року стало відомо, що Ешлі Олсен таємно вийшла заміж.

Весілля проходило в закритому форматі в приватному будинку в Бель-Ейр (Лос-Анджелес).

Разом пара з 2017 року.

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Джерело
TMZ
Теги
актриса вагітність
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