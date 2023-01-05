Американська акторка та дизайнерка Ешлі Олсен таємно вийшла заміж за художника Луї Ейснера.

Весілля проходило у закритому форматі в приватному будинку у Бель-Ейр (Лос-Анджелес) 28 грудня.

Подробиці урочистостей невідомі, інсайдери кажуть, на ньому було близько 50 осіб.

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Самі наречені поки що жодних коментарів із приводу свого весілля не давали.

Зазначимо, що 36-річна Ешлі та 34-річний Луї зустрічаються з 2017 року, проте ретельно приховують особисте життя та рідко з’являються на публіці разом.