Американская актриса Эшли Олсен впервые стала мамой. Близкий к паре источник сообщает, что она родила сына от мужа, художника Луи Эйснера.

Мальчик появился на свет несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Ему дали имя Отто.

Сама Эшли пока что не сообщала эту новость поклонникам. Более того, она тщательно скрывала свою беременность, а потому рождение ребенка стало полной неожиданностью для поклонников Олсен.

Стоит отметить, 37-летняя актриса тщательно скрывает личную жизнь. В январе 2023 года стало известно, что Эшли Олсен тайно вышла замуж.

Свадьба проходила в закрытом формате в частном доме в Бель-Эйр (Лос-Анджелес).

Вместе пара с 2017 года.