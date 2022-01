Певица Eria (настоящее имя — Ирина Василенко) представила песню для национального отбора на Евровидение-2022. Конкурсная композиция называется Mavka, вместе с ней артистка презентовала и клип.

С этим треком исполнительница поборется за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Мавка – героиня славянской мифологии, часто ее еще называют лесной русалкой. Песня и клип показывают ее хранительницей леса, которая наполнена невероятной силой.

Композиция певицы пронизана любовью к природе. Она побуждает беречь окружающий мир, жить в гармонии с природой и черпать энергию из тех природных богатств, которыми наделено человечество, а также уважать свои корни.

Кроме того, Eria вместе с командой перевела текст песни с украинского на более 30 языков мира и загрузила эти переводы как субтитры в свое видео на YouTube.

Видео снято в коллаборации с известным клипмейкером Дмитрием Мухиным.

Eria — финалистка шоу Х-Фактор. Также артистка ранее уже участвовала в нацотборе на Евровидение-2018. Тогда она была в составе проекта VILNA с песней Forest Song.

Исполнительнице есть чем похвалиться, например, ее украиноязычная кавер-версия на легендарный хит Селин Дион — My Heart Will Go On набрала более 1 млн просмотров на YouTube.

Финал нацотбора на Евровидение-2022 состоится в феврале — 12 числа. Список участников — смотрите на Фактах ICTV.