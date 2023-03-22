Американська акторка Голлі Бейлі відреагувала на расистські нападки за роль Русалоньки в кіноадаптації казки від Disney. Так, для артистки такі повідомлення від користувачів мережі були справжнім шоком.

– Побачити реакцію світу на це було, безумовно, шоком. Але бачити реакцію всіх дітей, всіх темношкірих молодих дівчат – це просто емоційно розірвало мене, – заявила Голлі.

Так, образи сипалися на зірку ще з 2019 року, коли вона оголосила, що отримала головну роль у фільмі. Нова хвиля хейту спалахнула у вересні 2022 року, коли вийшов тизер проєкту.

Утім, Бейлі заявила, що вона вирішила зосередитися на позитивних повідомленнях від темношкірих дівчат, які в захваті від її появи в ролі Аріель.

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– Люди надсилали мені ці відгуки всі вихідні, і я справді в захваті, це означає для мене весь світ, – написала Бейлі у Twitter.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me ???????? https://t.co/cuKjKN8nxH — Halle (@HalleBailey) September 12, 2022

Зовсім нещодавно вийшов повноцінний трейлер Русалоньки від Disney, де показали всіх основних героїв фільму – батька Аріель, принца, та навіть відьму Урсулу, яка вирішила обдурити всіх.

Прем’єра картини відбудеться 25 травня 2023 року.