Американська акторка Голлі Бейлі відреагувала на расистські нападки за роль Русалоньки в кіноадаптації казки від Disney. Так, для артистки такі повідомлення від користувачів мережі були справжнім шоком.

Так, образи сипалися на зірку ще з 2019 року, коли вона оголосила, що отримала головну роль у фільмі. Нова хвиля хейту спалахнула у вересні 2022 року, коли вийшов тизер проєкту.

Утім, Бейлі заявила, що вона вирішила зосередитися на позитивних повідомленнях від темношкірих дівчат, які в захваті від її появи в ролі Аріель.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me ???????? https://t.co/cuKjKN8nxH

— Halle (@HalleBailey) September 12, 2022