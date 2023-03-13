Компания Disney опубликовала полноценный трейлер ремейка Русалочки. Короткий ролик показали прямо во время проведения Оскар 2023.

В двухминутном видео показали всех основных героев фильма — Ариэль спасает принца Эрика, и по классическому сюжету, влюбляется в него. На кадрах показали и отца главной героини — царя Тритона, а также антагониста — ведьму Урсулу. Даже говорящую чайку Скаттла показали — неотъемлемый персонаж культовой истории.

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По сюжету, главная героиня заключает договор с Урсулой, чтобы узнать больше о жизни на суше. Однако, импульсивное решение ведет за собой множество проблем, с которыми девушке придется столкнуться.

Главную роль русалочки сыграла Холли Бэйли. Снимать картину решил Роб Маршалл — он знается на фильмах в морской тематике, так как выступал режиссером Пиратов Карибского моря. Выбор Холли на роль Ариэль стал первым случаем, когда афроамериканская актриса играет диснеевскую принцессу.

Премьера Русалочки в Украине состоится уже 25 мая 2023 года.

Впрочем, в кинотеатр можно пойти прямо сейчас, чтобы насладиться приятным мультфильмом — картина Мавка. Лесная песня собрала почти 25 млн грн за первый уикенд. Самый дорогой в Украине мультфильм за первые дни посмотрело более 190 тыс. человек.