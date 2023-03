Американская актриса Холли Бейли отреагировала на расистские нападки за роль Русалочки в киноадаптации сказки от Disney. Так, для артистки подобные сообщения от пользователей сети были настоящим шоком.

Так, оскорбления сыпались на звезду еще с 2019 года, когда она объявила, что получила главную роль в фильме. Новая волна хейта вспыхнула в сентябре 2022, когда вышел тизер проекта.

Впрочем, Бейли заявила, что она решила сосредоточиться на позитивных сообщених от темнокожих девушек, которые в восторге от ее появления в роли Русалочки.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me ???????? https://t.co/cuKjKN8nxH

— Halle (@HalleBailey) September 12, 2022