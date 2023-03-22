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Персони

Эмоционально разорвало меня: Холли Бейли отреагировала на расистские нападки за роль Русалочки

22 марта 2023, 16:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Disney - Русалонька

Американская актриса Холли Бейли отреагировала на расистские нападки за роль Русалочки в киноадаптации сказки от Disney. Так, для артистки подобные сообщения от пользователей сети были настоящим шоком.

— Увидеть реакцию мира на это было определенно шоком. Но видеть реакцию всех детей, всех темнокожих молодых девушек — это просто эмоционально разорвало меня, — заявила Холли.

Так, оскорбления сыпались на звезду еще с 2019 года, когда она объявила, что получила главную роль в фильме. Новая волна хейта вспыхнула в сентябре 2022, когда вышел тизер проекта.

Впрочем, Бейли заявила, что она решила сосредоточиться на позитивных сообщених от темнокожих девушек, которые в восторге от ее появления в роли Русалочки.

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— Люди присылали мне эти отклики все выходные, и я действительно в восторге, это значит для меня весь мир, — написала Бейли в Twitter.

Совсем недавно вышел полноценный трейлер Русалочки от Disney, где показали всех основных героев фильма — отца Ариэль, принца, и даже ведьму Урсулу, которая решила обмануть всех.

Премьера картины состоится 25 мая 2023 года.

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