Зірка Гри престолів Емілія Кларк зізналася, що не дивилася серіал Дім дракона, який є приквелом культового серіалу. Артистка порівняла цю ідею із відвідуванням зустрічі випускників іншого класу.

– Це дуже дивно, але я дуже рада, що Дім дракона вийшов. Його перегляд можу порівняти із появою на зустріч випускників іншого класу. Ось як це виглядає. Я уникаю цього, – заявила Кларк.

Примітно, що до певної міри зірка вже попрощалася із всесвітом драконів та світу фентезі після 8 сезонів серіалу – про це вона заявила перед фіналом проекту у 2019 році.

Що стосується приквела під назвою Дім дракона, то він розповідає історію того, що відбувається за 200 років до сюжету Гри престолів. Легенда говорить про громадянську війну, яка почалася через боротьбу між двома гілками будинку Таргарієнів.

Зараз дивляться Проєкт не поступається оригіналу за популярністю – перший епізод зібрав 10 млн переглядів всього за один день. Нагадаємо, що Дім дракона отримав премію Золотий глобус 2023 як найкращий серіал. Також українці гуглили цей серіал найчастіше за решту проєктів у 2022 році – відмінний показник якості проєкту. Читайте також: Крутіший за Дивні дива: серіал Дім Дракона побив рекорд 2022 року з переглядів

Джерело Rolling Stone

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