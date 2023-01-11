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Спілберг та Дім дракона: названо переможців Золотого глобусу 2023

11 Січня 2023, 08:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Стивен Спилберг
Джерело: Getty Images

У Лос-Анджелесі відбулася 80-та церемонія вручення нагород Золотий глобус. Головними переможцями за внесок у кінематограф стали режисер Стівен Спілберг, актриса Кейт Бланшетт та актор Остін Батлер.

Так, Спілберг отримав статуетку як найкращий режисер за фільм Фабельмани – це автобіографія режисера, яка спромоглася достукатися до сердець глядачів.

Кейт Бланшет отримала нагороду як найкраща актриса у фільмі ТАР – це художній фільм про жінку, яка змогла досягти визнання у класичній музиці.

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Остін Батлер став володарем премії за чудово зіграну роль культового музиканта у фільмі Елвіс. Це біографічний фільм про короля музики.

Так, повний список переможців у категорії фільмів виглядає так:

  • Найкращий фільм – драма: Фабельмани;
  • Найкращий фільм — комедія/мюзикл: Банші Інішеріна;
  • Найкращий режисер: Стівен Спілберг – Фабельмани;
  • Найкращий актор – драма: Остін Батлер – Елвіс;
  • Найкраща актриса – драма: Кейт Бланшетт – ТАР;
  • Найкращий актор – комедія/мюзикл: Колін Фаррелл – Банші Інішеріна;
  • Найкраща актриса – комедія/мюзикл: Мішель Йео – Все скрізь і відразу;
  • Найкращий актор другого плану: Ке Хюї-Куан – Все скрізь і відразу;
  • Найкраща актриса другого плану: Анджела Бассетт – Чорна Пантера: Ваканда навіки;
  • Найкращий сценарій: Мартін Мак-Дона – Банші Інішеріна;
  • Кращий фільм іноземною мовою: Аргентина, 1985 – Аргентина
  • Найкращий анімаційний фільм: Піноккіо Гільєрмо дель Торо;
  • Найкращий саундтрек: Джастін Гурвіц – Вавилон;
  • Краща пісня: Naatu Naatu – RRR: Поряд реве революція;
  • Почесна премія ім. Сесіла Б. ДеМілля: Едді Мерфі;

Щодо серіалів, то головний приз отримав приквел до Гри престолів – Дім Дракона. Проєкт передає дух оригінальних частин і її тепло прийняли справжні фанати.

Повний список переможців у категорії серіалів виглядає так:

  • Найкращий серіал – драма: Дім Дракона;
  • Найкраща актриса на ТБ – драма: Зендея – Ейфорія;
  • Найкращий актор на ТБ — драма: Кевін Костнер — Єллоустоун;
  • Найкращий серіал – комедія/мюзикл: Початкова школа “Ебботт”;
  • Найкраща актриса на ТБ – комедія/мюзикл: Куїнта Брансон – Початкова школа “Ебботт”;
  • Найкращий актор на ТБ – комедія/мюзикл: Джеремі Аллен Уайт – Ведмідь;
  • Найкращий актор другого плану на ТБ – драма/комедія: Тайлер Джеймс Вільямс – Початкова школа “Ебботт”;
  • Найкраща актриса другого плану на ТБ — драма/комедія: Джулія Гарнер — Озарк;
  • Найкращий мінісеріал/телефільм/антологія: Білий лотос;
  • Найкраща акторка в мінісеріалі/телефільмі/антології: Аманда Сайфред – Вибула;
  • Найкращий актор у мінісеріалі/телефільмі/антології: Еван Пітерс — Монстр: Історія Джеффрі Дамера;
  • Найкраща актриса другого плану в мінісеріалі/антології: Дженніфер Кулідж – Білий лотос;
  • Найкращий актор другого плану в мінісеріалі/антології: Пол Волтер Гаузер – Чорний птах;
  • Почесна премія ім. Керол Бернетт за внесок у телебачення: Раян Мерфі.

Нагадаємо, що фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України увійшов у шорт-лист Оскара 2023. Цілком можливо, що спільна робота чотирьох країн зможе здобути престижну нагороду вже у березні.

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Джерело
BBC
Теги
Золотий глобус Стівен Спілберг
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