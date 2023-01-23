Звезда Игры престолов Эмилия Кларк призналась что не смотрела сериал Дом дракона, который является приквелом культового сериала. Артистка сравнила эту идею с посещением встречи выпускников другого класса.

— Это слишком странно, но я очень рада, что Дом дракона вышел. Его просмотр могу сравнить с появлением на встречу выпускников другого класса. Вот как это выглядит. Я избегаю этого, — заявила Кларк.

Примечательно, что в некотором роде звезда уже попрощалась с вселенной драконов и мира фэнтези после 8 сезонов сериала — об этом она заявила перед финалом проекта в 2019 году.

Что касается приквела под названием Дом дракона, то он рассказывает историю происходящего за 200 лет до сюжета Игры престолов. Легенда гласит о гражданской войне, которая началась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.

Сейчас смотрят Проект не уступает оригиналу по популярность — первый эпизод собрал 10 млн просмотров всего за один день. Напомним, что Дом дракона получил премию Золотой глобус 2023 как лучший сериал. Также украинцы гуглили этот сериал чаще остальных проектов в 2022 году — отличный показатель качества проекта. Читайте также: Круче Очень странных дел: сериал Дом Дракона побил рекорд 2022 года по просмотрам

Источник Rolling Stone

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