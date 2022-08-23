Новий серіал Дім Дракона та приквел Гри Престолів побив рекорд 2022 року за кількістю переглядів у момент виходу. Серіал від HBO у день виходу 22 серпня залучив 2,6 млн американських глядачів.

Аналітична компанія Samba TV з’ясувала, що показники Дому Дракона стали найвищими у 2022 році серед прем’єр по кабельному та на стрімінгових платформах. Попередній рекорд був за другим сезоном серіалу Ейфорія – тоді вдалося залучити 2,4 млн людей на день прем’єри.

Навіть довгоочікуваний та успішний четвертий сезон Дуже дивні справи залишився далеко позаду – Дім Дракона випередив дітище Netflix більш ніж у 2 рази.

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Відомо, що реальні показники нового серіалу зі всесвіту Гри Престолів ще вищі – аналітики не врахували перегляди з мобільних пристроїв, і багато хто полюбляє дивитися кіно дорогою додому або в іншому зручному місці.

Нагадаємо, що реліз серіалу відбувся 22 серпня – у мережі вже опублікував розклад виходу серій Дому Дракона. Так, продовження варто чекати 28 серпня, а після – 4 вересня. Усього серіал налічує 8 епізодів, і це явно не кінець історії.

Сам сюжет розповість те, що відбувається за 200 років до подій Гри Престолів. У центрі сюжету — розквіт та занепад династії Таргарієнов, кровопролитна громадянська війна між спадкоємцями короля Візериса.