Британська супермодель Кейт Мосс дала свідчення у суді щодо справи Джоні Деппа та Ембер Герд.

Вона заявила, що під час стосунків з актором (з 1994 по 1998 рік) він не штовхав її зі сходів, як раніше згадувала у своїх свідченнях Ембер.

Насправді під час відпочинку на Ямайці Мосс послизнулася на вологих від дощу сходах. Тоді вона сильно вдарилася спиною і закричала. Своєю чергою, Депп допоміг їй піднятися і надав медичну допомогу.

WATCH: Kate Moss describes the “stairs” incident.

She says here had been a rainstorm and she slid down the stairs. She screamed. #JohnnyDepp ran back to help her and carried her to her room, got her medical attention. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yFd8PJYqwE

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 25, 2022