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Ембер Герд забрехалась: Кейт Мосс дала свідчення у суді щодо справи Джоні Деппа

25 Травня 2022, 17:48
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джоні Депп, Кейт Мосс
Джерело: Getty Images, Depositphotos

Британська супермодель Кейт Мосс дала свідчення у суді щодо справи Джоні Деппа та Ембер Герд.

Вона заявила, що під час стосунків з актором (з 1994 по 1998 рік) він не штовхав її зі сходів, як раніше згадувала у своїх свідченнях Ембер.

Насправді під час відпочинку на Ямайці Мосс послизнулася на вологих від дощу сходах. Тоді вона сильно вдарилася спиною і закричала. Своєю чергою, Депп допоміг їй піднятися і надав медичну допомогу.

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Варто зазначити, що Ембер Герд вже не вперше дає неправдиві свідчення у Високому суді Лондона. Раніше вона збрехала, що віддала $3,5 млн зі свого процесу розлучення на благодійність. Якщо акторку вирішать притягнути до відповідальності, то їй загрожує екстрадиція як резиденту США.

Нагадаємо, що судовий процес між Джоні Деппом та Ембер Херд розпочався після їхнього розлучення.

У 2018 році The Washington Post опублікував колонку акторки, в якій вона постала в ролі жертви домашнього насильства.

Попри те, що ім’я аб’юзера Ембер Херд не називала, Джонні Депп подав проти неї позов за наклеп, зажадавши від колишньої дружини $50 млн. Ембер Херд подала зустрічний позов про домашнє насильство і зажадала з Деппа $100 млн.

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Теги
Джонні Депп, Ембер Херд, Кейт Мосс, Суд
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