У американської акторки Ембер Герд виявили серйозні проблеми зі здоров’ям Психолог заявив, що знаменитість страждає на приграничний розлад особистості (ПРЛ), а також на істеричний РЛ.

Судовий психолог доктор Шеннон Каррі стверджує, що такі стани найчастіше спостерігається у тих людей, які страждають на дефіцит уваги і відчувають емоційну нестабільність.

Симптоми цих захворювань можуть проявлятися через копіювання особистості близьких людей, аж до стилю одягу.

Експерт дійшла такого висновку після ретельного вивчення особистості Ембер – інформацію про лікування психічних захворювань, показання під час судових процесів, показання свідків. Каррі також двічі спілкувалася з акторкою особисто, перш ніж висунула діагноз.

Шеннон додала, що Герд перебільшила свій посттравматичний стресовий розлад, який активізувався на тлі розриву стосунків із Джонні Деппом. Прикордонний розлад особистості в Ембер виражався в страху бути покинутою – у таких випадках люди часто роблять відчайдушні кроки, щоб запобігти розлученню.

Експерт додала, що люди з ПЛР також дуже стежать за своєю зовнішністю – за її допомогою вони постійно шукають поваги оточення.

Нагадаємо, що зараз Джонні Депп намагається покарати свою колишню кохану Ембер Херд за наклеп – за судовими процесами спостерігає громадськість у всьому світі.