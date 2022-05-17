Ексдружина актора Джоні Деппа, акторка Ембер Герд збрехала під присягою у Високому суді Лондона. Зірка раніше говорила, що віддала $3,5 млн зі свого процесу розлучення на благодійність, однак це виявилося неправдою.

Про те, що Герд збрехала, стало відомо під час судового засідання, на якому акторка виступала відповідачем у позові на $50 млн. Тепер їй загрожує нове розслідування у Великій Британії.

– Лжесвідчення є найбільшою загрозою і зачіпає суть нашої системи правосуддя, тому поліцію можна запросити для розслідування, щоб показати, що будь-який представник громадськості, який бреше в суді, може бути притягнутий до відповідальності за надання неправдивих свідчень, – заявив партнер юридичної фірми Hodge, Jones and Allen Шон Колфілд.

Якщо акторку вирішать притягнути до відповідальності, то їй загрожує екстрадиція як резиденту США.

Нагадаємо, Джоні Депп та Ембер Герд розлучилися у 2016 році. Після цього акторка пообіцяла, що розділить половину врегулювання у розмірі $7 млн ​​між Дитячою лікарнею Лос-Анджелеса та Американським союзом громадянських свобод (ACLU). Проте, як стало відомо, Ембер не дотримала слова.

Судові розгляди між Деппом і Герд тягнуться з моменту їхнього розлучення.