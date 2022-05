Британская супермодель Кейт Мосс дала показания в суде по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Она заявила, что во время отношений с актером (с 1994 по 1998 год) он не толкал ее с лестницы, как раньше упоминала в своих показаниях Эмбер.

На самом деле во время отдыха на Ямайке Мосс поскользнулась на влажной от дождя лестнице. Тогда она сильно ударилась спиной и закричала. В свою очередь, Депп помог ей подняться и оказал медицинскую помощь.

WATCH: Kate Moss describes the “stairs” incident.

She says here had been a rainstorm and she slid down the stairs. She screamed. #JohnnyDepp ran back to help her and carried her to her room, got her medical attention. #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yFd8PJYqwE

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 25, 2022