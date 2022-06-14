Американська акторка Ембер Герд висловилася щодо суду з голлівудським актором Джонні Деппом.

За словами Ембер, вона не звинувачує присяжних за винесений вердикт на користь Деппа, оскільки на їхнє рішення вплинули пости в соціальних мережах, які виставляють її в поганому світі. Також вона звинуватила Джонні в тому, що він нібито підкупив свідків.

– Як вони могли ухвалити інше рішення? Вони сиділи на цих місцях і протягом трьох тижнів вислуховували безперервні свідчення від оплачуваних працівників, а ближче до кінця судового розгляду – від випадкових людей. Я їх не звинувачую, я справді розумію. Він улюблений персонаж та люди відчувають, що його знають. Він фантастичний актор, – сказала Герд.

Також вона зазначила, що в мережі до неї теж ставляться не справедливо, однак їй все одно, що про неї думають і який висновок буде після того, що сталося. Акторка каже, що не сприймає це близько до серця.

Зараз дивляться

– Але той, хто впевнений, що я заслуговую на всю цю ненависть і лють, і вважає, що я брешу, він все одно не зможе подивитися мені в очі і сказати, що все це справедливо, – наголосила Ембер.

Нагадаємо, Джонні Депп виграв суд проти екскоханої Ембер Герд. Присяжні зобов’язали акторку виплатити $15 млн, у тому числі штраф. З них $10,35 млн належить Деппу.

Адвокат Герд заявив, що вона має намір оскаржити рішення суду.