Голлівудський актор Джонні Депп може пробачити ексдружині Ембер Герд величезний борг, який вона йому винна після вироку суду.

За словами адвокатів зірки серії фільмів Пірати Карибського моря, його позов про наклеп ніколи не стосувався грошей. Головне, чого він домагався – відновлення своєї репутації.

– Ця справа для містера Деппа була не про гроші. Йшлося про відновлення його репутації, і він це зробив. Для нього це було важливим. З його плечей зняли величезний тягар, і я відчуваю, що через шість років він нарешті повернувся до свого життя, – сказав юрист, виступаючи на шоу Today.

Захисники Джонні Камілла Васкес та Бенджамін Чу зазначили, що актор може відмовитися від грошей з однією умовою – Герд не подаватиме апеляцію.

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Нагадаємо, на початку червня закінчився суд між екскоханими. Джонні Депп виграв суд проти Ембер Герд. Присяжні зобов’язали акторку виплатити $15 млн, включаючи штраф. З них $10,35 млн належить Деппу.

Згодом адвокат Ембер заявила, що акторка має намір оскаржити рішення суду. Також юристи Герд сказали, що вона не має таких грошей, тому не може виплатити компенсацію.