Американская актриса Эмбер Херд высказалась о суде с голливудским актером Джонни Деппом.

По словам Эмбер, она не винит присяжных за вынесенный вердикт в пользу Деппа, поскольку на их решение повлияли посты в социальных сетях, которые выставляют ее в плохом свете. Также она обвинила Джонни в том, что он якобы подкупил свидетелей.

— Как они могли вынести другое решение? Они сидели на этих местах и в течение трех недель выслушивали непрерывные показания от оплачиваемых сотрудников, а ближе к концу судебного разбирательства – от случайных людей. Я их не виню, я действительно понимаю. Он любимый персонаж и люди чувствуют, что его знают. Он фантастический актер, — сказала Херд.

Также она отметила, что в сети к ней тоже относятся не справедливо, однако ей все равно, что о ней думают и какой вывод последует после случившегося. Актриса говорит, что не принимает это близко к сердцу.

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— Но тот, кто уверен, что я заслуживаю всей этой ненависти и ярости, и считает, что я лгу, он все равно не сможет посмотреть мне в глаза и сказать, что все это справедливо, — подчеркнула Эмбер.

Напомним, Джонни Депп выиграл суд против экс-возлюбленной Эмбер Херд. Присяжные обязали актрису выплатить $15 млн, включая штраф. Из них $10, 35 млн принадлежит Деппу.

Адвокат Херд заявил, что она намерена обжаловать решение суда.