Голлівудський актор Джонні Депп виграв суд проти екскоханої Ембер Герд. Суд присяжних зобов’язав актрису виплатити Деппу $15 млн.

Суд присяжних встановив, що Ембер Герд обмовила Джонні Деппа, коли написала статтю для Washington Post у 2018 році. У матеріалі вона описувала домашнє насильство ніби-то з боку Деппа.

В результаті присяжні присудили Герд виплатити Деппу $10 млн компенсації і $5 млн штрафу. Проте суддя Пенні Азкарат зменшила штрафні санкції до $350 тис. згідно із законодавством.

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Проте присяжні присудили Герд $2 млн як компенсацію за її зустрічний позов. Присяжні винесли рішення на користь Герда за однією з трьох заяв, зроблених адвокатом Деппа Адамом Волдманом. Неправдивим визнали заяву адвоката виданню Daily Mail про те, що Герд нібито хотіла підставити Деппа: влаштувала гармидер у їхньому будинку і намагалася звалити провину на актора.

Також присяжні ухвалили, що Герд діяла зі злим наміром.

Реакція Ембер Герд на рішення суду

– Я вбита горем, що гір доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти непропорційній владі та впливу мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована, що цей вердикт означає для інших жінок. Це повертає у часи, коли жінку, яка говорила, можна було публічно зганьбити і принизити. Це відкидає уявлення про те, що до насильства щодо жінок варто ставитись серйозно, – заявила актриса.

Реакція Деппа на рішення суду

– Я справді скромний. Моє рішення продовжити цю справу, добре знаючи про висоту юридичних перешкод, з якими я зіткнуся, і про неминучу всесвітню виставу в моєму житті, було ухвалено тільки після довгих роздумів. Із самого початку метою цієї справи було розкриття правди незалежно від результату. Чесно кажучи, я був у боргу перед своїми дітьми та всіма тими, хто залишався непохитним у своїй підтримці мене. Я почуваюся спокійно, знаючи, що нарешті досяг цього, – зазначив Джонні Депп.