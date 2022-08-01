Актриса Эмбер Херд продает свой любимый дом в Калифорнии, чтобы выплатить Джонни Деппу компенсацию в размере $8 млн по делу о клевете. Судебные документы показали, что Херд могла получить $16 млн от актера во время развода.

Однако тогда актриса отказалась от денег, и начала судиться с Деппом. Теперь Эмбер собирает деньги с помощью собственного имущества — в продажу уйдет дом в калифорнийской пустыне стоимостью около $1 млн — в 2019 году актриса приобрела его вдвое дешевле.

Приближенные к Херд инсайдеры заявляют, что у звезды есть средства, чтобы выплатить Деппу компенсацию в любое время. И она могла бы иметь больше денег, если бы не отказалась от $16 млн, заработанных Деппом в фильме Пираты Карибского моря 5. Тогда деньги считались общими, поскольку съемки проходили еще до развода.

Сейчас смотрят

Судебные разбирательства бывшей пары на этом не закончились — в конце июля Депп и Херд подали на апелляцию, чтобы снова встретиться в суде. Актриса ранее заявляла, что будет и дальше бороться за правду, и дело не в деньгах. Джонни решил не отставать, и показательно захотел избавиться от обязательной выплаты в размере $2 млн своей бывшей жене.