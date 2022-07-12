Голлівудський актор Джонні Депп уклав мирову угоду з членом знімальної групи фільму Місто брехні Грегом Бруксом, який звинуватив його в побитті.

Умови угоди Депп має виконати до кінця серпня. Деталі документа – невідомі, проте справу відновлять, якщо Джонні спробує схитрувати.

Раніше Грег Брукс подав до суду на актора, стверджуючи, що в 2018 році під час спільної роботи той кілька разів ударив його кулаком, викрикував непристойності на його адресу і пропонував за удар у відповідь $100 тис.

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Брукса нібито звільнили після того, як він не пообіцяв не подавати до суду. Також він заявив, що Джонні вживав наркотики на знімальному майданчику, і від нього пахло алкоголем.

Судовий процес мав розпочатися наприкінці липня.

Раніше Джонні Депп виграв суд проти ексдружини Ембер Герд. Присяжні зобов’язали акторку виплатити акторові $15 млн.

Згодом Депп сказав, що готовий вибачити борг Ембер. За словами адвокатів зірки, його позов про наклеп ніколи не стосувався грошей, головне, чого він домагався — відновлення своєї репутації.