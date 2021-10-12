Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво показав, який мав вигляд 30 років тому.

На особистій сторінці в Instagram він оприлюднив фото, яке було зроблене у 19-річному віці. Ектор посміхається і позує у светрі з орнаментом та сорочці.

– Hello з 1991 року. Приймаю цей флешмоб! Дивись, як ми змінилися за стільки років, як ніби один день минув, так? Як кажуть – люди як вино, з віком тільки краще, – підписав світлину Ектор.

У коментарях шанувальники оцінили фото Ектора і закидали його компліментами. А дехто зазначив, що з віком шеф-кухар став ще більш привабливим.

Ектор – красунчик, і в юності, і зараз. Неймовірно харизматичний!

Такий хорошенький на фото!

Фото – просто супер!

Гарний і тоді, і зараз.

Красунчик!

Молодий козак! – пишуть у коментарях.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво поділився відвертим фото і розповів, на що готовий заради на роботи. На світлині шеф-кухар позує повністю оголеним, прикриваючись кавуном.

Він зізнався, що заради власного бізнесу він одного разу пожертвував стосунками із дівчиною. Також Ектор додав, що є досить категоричним щодо звільнень, оскільки не терпить недбалості на робочому місці.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво став популярним в Україні після участі у шоу МастерШеф. З 2011 року він часто з’являється на українських телеканалах в ролі кулінарного експерта.