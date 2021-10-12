Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад.

На личной странице в Instagram он обнародовал фото, которое было сделано в 19-летнем возрасте. Эктор улыбается и позирует в свитере с орнаментом и рубашке.

— Hello с 1991 года. Принимаю этот флешмоб! Смотри, как мы изменились за столько лет, как будто один день прошел, да? Как говорят — люди как вино, с возрастом только лучше, — подписал фотографию Эктор.

В комментариях поклонники оценили фото Эктора и забросали его комплиментами. А кое-кто отметил, что с возрастом шеф-повар стал еще более привлекательным.

Эктор — красавчик, и в юности, и сейчас. Невероятно харизматичный!

Такой хорошенький на фото!

Фото — просто супер!

Красивый и тогда, и сейчас.

Красавчик!

Молодой казак! — пишут в комментариях.

Недавно Эктор Хименес-Браво поделился откровенным фото и рассказал, на что готов ради на работы. На фотографии шеф-повар позирует полностью обнаженным, прикрываясь арбузом.

Он признался, что ради собственного бизнеса он однажды пожертвовал отношениями с девушкой. Также Эктор добавил, что является достаточно категоричным по поводу увольнений, поскольку не терпит небрежности на рабочем месте.

Напомним, что Хименес-Браво стал популярным в Украине после участия в шоу МастерШеф. С 2011 года он часто появляется на украинских телеканалах в роли кулинарного эксперта.