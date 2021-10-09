Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом класичного тірамісу.

Це один із найпопулярніших десертів, який має вишуканий смак та є досить легким у приготуванні.

Інгредієнти:

Яйця (жовтки) — 5 штук;

Цукор — 125 г;

Вершки 30% – 400 г;

Сир маскарпоне — 425 г;

Ванільний екстракт;

Зварена кава — 300 г;

Печиво Савоярді — 400 г;

Лікер — 30 г;

Какао-порошок (для декору).

Приготування:

Жовтки збийте з цукром, додайте маскарпоне, збиті вершки та ванільний екстракт. Каву змішайте з лікером. Печиво Савоярді змочіть в каві, і викладіть на дно форми. Зверху – шар крему. Таким чином викладіть все печиво, верхнім повинен бути шар крему. Поставте в холодильник на дві години. Готовий десерт прикрасьте какао.

Тірамісу – це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо. Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.

Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом солоних сирників. Це ідеальний варіант для сніданку.

Основою страви завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.