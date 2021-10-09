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Як приготувати тірамісу – простий рецепт італійського десерту

9 Жовтня 2021, 07:30 Валентина Чорна
тирамису

Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом класичного тірамісу.

Це один із найпопулярніших десертів, який має вишуканий смак та є досить легким у приготуванні.

Інгредієнти:

  • Яйця (жовтки) — 5 штук;
  • Цукор — 125 г;
  • Вершки 30% – 400 г;
  • Сир маскарпоне — 425 г;
  • Ванільний екстракт;
  • Зварена кава — 300 г;
  • Печиво Савоярді — 400 г;
  • Лікер — 30 г;
  • Какао-порошок (для декору).

Приготування:

  1. Жовтки збийте з цукром, додайте маскарпоне, збиті вершки та ванільний екстракт.
  2. Каву змішайте з лікером.
  3. Печиво Савоярді змочіть в каві, і викладіть на дно форми. Зверху – шар крему.
  4. Таким чином викладіть все печиво, верхнім повинен бути шар крему.
  5. Поставте в холодильник на дві години. Готовий десерт прикрасьте какао.

Тірамісу – це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо. Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.

Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом солоних сирників. Це ідеальний варіант для сніданку.

Основою страви завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.

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