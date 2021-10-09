Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом класичного тірамісу.
Це один із найпопулярніших десертів, який має вишуканий смак та є досить легким у приготуванні.
Інгредієнти:
- Яйця (жовтки) — 5 штук;
- Цукор — 125 г;
- Вершки 30% – 400 г;
- Сир маскарпоне — 425 г;
- Ванільний екстракт;
- Зварена кава — 300 г;
- Печиво Савоярді — 400 г;
- Лікер — 30 г;
- Какао-порошок (для декору).
Приготування:
- Жовтки збийте з цукром, додайте маскарпоне, збиті вершки та ванільний екстракт.
- Каву змішайте з лікером.
- Печиво Савоярді змочіть в каві, і викладіть на дно форми. Зверху – шар крему.
- Таким чином викладіть все печиво, верхнім повинен бути шар крему.
- Поставте в холодильник на дві години. Готовий десерт прикрасьте какао.
Тірамісу – це італійська страва, яка у класичному вигляді подається охолодженою до кави еспресо. Перша порція знаменитого десерту була приготована ще в кінці XVII століття.
Сьогодні існує безліч варіацій приготування тірамісу, але основою класичного рецепту є сир маскарпоне, печиво Савоярді, кава та какао.
Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом солоних сирників. Це ідеальний варіант для сніданку.
Основою страви завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.