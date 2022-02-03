Українська співачка Ірина Федишин під час відпочинку в Карпатах зірвалася з бугельного підйомника.

На особистій сторінці Instagram зірка оприлюднила відео, на якому розповіла про екстремальний відпочинок.

Інцидент стався на горі Тростян, куди можна піднятися лише на підйомнику. Федишин разом із сином Юрієм зірвалися з нього і впали у сніг.

У них відстебнулися лижі, тому йти було дуже важко. Надягнути лижі не виходило через сніг.

Проте пізніше співачка розповіла, що вони все ж таки дісталися лижної траси і спустилися вниз.

– Взяла лижі, сіла на цей бугль. І що ви думаєте? Правильно, ми з Юрчиком злетіли. Тепер валяємось у снігу і думаємо як нам звідси вибратися. Сніга по коліно, йдемо через ліс, щоб якось звідси спуститися. Це дуже важко, – розповіла Ірина.

Нещодавно сини Ірини Федишин розповіли, як живе їхня родина. 10-річний Юра та 6-річний Олег сказали, що мама смачно готує.

Найкращі страви – сирники, рибний суп, млинці, каша та пельмені, проте їх артистка купує в магазині. Юра зізнався, що батьки забороняють їм їсти солодке, проте можна п’ять цукерок.