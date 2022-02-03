Украинская певица Ирина Федишин во время отдыха в Карпатах сорвалась с бугельного подъемника.

На личной странице Instagram звезда обнародовала видео, на котором рассказала об экстремальном отдыхе.

Инцидент произошел на горе Тростян, куда можно подняться только на подъемнике. Федишин вместе с сыном Юрием сорвались с него и упали в снег.

У них отстегнулись лыжи, поэтому идти было очень тяжело. Надеть лыжи не получалось из-за снега.

Однако позже певица рассказала, что они все же добрались до лыжной трассы и спустились вниз.

– Взяла лыжи, села на этот бугль. И что вы думаете? Верно, мы с Юрчиком взлетели. Теперь валяемся в снегу и думаем, как нам отсюда выбраться. Снега по колено, идем через лес, чтобы как-нибудь отсюда спуститься. Это очень тяжело, – рассказала Ирина.

Недавно сыновья Ирины Федишин рассказали, как живет их семья. 10-летний Юра и 6-летний Олег сказали, что мама вкусно готовит.

Лучшие блюда – сырники, рыбный суп, блины, каша и пельмени, однако их артистка покупает в магазине. Юра признался, что родители запрещают им есть сладкое, но можно пять конфет.