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Подписали договор: Tvorchi официально стали представителями Украины на Евровидении 2023

28 декабря 2022, 13:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
TVORCHI

Электронный дуэт Tvorchi официально стал представителем Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2023.

Суспільне мовлення подписало договор с победителем Нацотбора, финал которого состоялся 17 декабря. За право представлять нашу страну на конкурсе боролось 10 участников, среди которых Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Однако и судьи, и зрители предпочли Tvorchi, поставив им 9 и 10 баллов соответственно.

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Дуэт представит Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле с песней Heart of Steel. Композиция о стальном сердце, закаленном испытаниями. Перевод трека Heart of Steel — читайте на Фактах ICTV.

Отметим, международный песенный конкурс пройдет в следующем году в Великобритании, несмотря на победу Украины в 2022 году. Поскольку в нашей стране идет война, мероприятие в целях безопасности организаторы решили провести в другой стране, однако пройдет оно под нашим слоганом.

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