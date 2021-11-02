Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу відпочиває у Буковелі разом з дочкою та новою коханою Лілією.

На особистих сторінках в Instagram пара активно ділиться світлинами з відпустки. Закохані опублікували однакові відеобумеранги, на яких позують зі своїми дітьми.

Разом з 10-річною донькою Мурата у кадрі можна побачити доньку Лілії – Олександру.

Нещодавно Мурат Налчаджиоглу освідчився новій коханій Лілії. Обраниця чоловіка живе у Києві та працює візажистом.

Пропозицію руки та серця Мурат зробив у Бодрумі (Туреччина). Дівчина поділилася фото, на якому продемонструвала каблучку з діамантом на безіменному пальці.

Знімок був зроблений Муратом, він сфотографував кохану, тримаючи за руку. Пара зустрічається вже понад півтора року.

Раніше Мурат Налчаджиоглу протягом 13 років перебував у шлюбі з популярною співачкою Ані Лорак. Пара розлучилася у 2019 році. Подейкують, що причиною розриву стосунків могла стати зрада Мурата.

Але попри це, пара неодноразово з’являлася разом на вечірках та світських заходах. Ані Лорак запевняє шанувальників, що зберігає хороші стосунки з чоловіком заради дочки Софії.