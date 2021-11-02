Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Буковеле вместе с дочерью и новой возлюбленной Лилией.

На личных страницах в Instagram пара активно делится фотографиями из отпуска. Влюбленные опубликовали одинаковые видеобумеранги, на которых позируют со своими детьми.

Вместе с 10-летней дочерью Мурата в кадре можно увидеть дочь Лилии – Александру.

Недавно Мурат Налчаджиоглу сделал предложение новой возлюбленной Лилии. Избранница мужчины живет в Киеве и работает визажистом.

Предложение руки и сердца Мурат сделал в Бодруме (Турция). Девушка поделилась фото, на котором продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Снимок был сделан Муратом, он сфотографировал любимую, держа за руку. Пара встречается уже более полутора года.

Ранее Мурат Налчаджиоглу на протяжении 13 лет состоял в браке с популярной певицей Ани Лорак. Пара развелась в 2019 году. Говорят, что причиной разрыва отношений могла стать измена Мурата.

Но, несмотря на это, пара неоднократно появлялась вместе на вечеринках и светских мероприятиях. Ани Лорак уверяет поклонников, что сохраняет хорошие отношения с мужем ради дочери Софии.