Колишній чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу познайомив їхню доньку зі своєю новою коханою Лілією.

Мурат та Лілія поділилися ідентичними Instagram-stories з вечері. Так, закохані опублікували відеобумеранги столу з їжею, проте в публікації Мурат зняв і свою доньку – 10-річну Софію. Очевидно, що Налчаджиоглу вирішив їх познайомити.

Трохи згодом Мурат все ж таки опублікував фото, на якому вони зображені всі разом.

До речі, 24-річна Лілія також має доньку Олександру.

Варто зазначити, 24 вересня стало відомо, що Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй обраниці. Дівчина поділилася фото, на якому продемонструвала каблучку з діамантами на безіменному пальці. Знімок був зроблений чоловіком, Мурат фотографує кохану та тримає за руку.

Відомо, що пара разом уже понад півтора року.

Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу перебували у стосунках 13 років. Про те, що вони розійшлися, стало відомо 2019 року. З чуток, причиною розлучення стали зради чоловіка.

Незважаючи на це, згодом екс-закоханим вдалося налагодити стосунки. Так, Ані Лорак і Мурат неодноразово з’являлися разом на різних заходах. У березні вони відвідали вечірку Філіпа Кіркорова, який є хрещеним батьком їхньої доньки, а в травні вирушили на відпочинок до Туреччини.

Шанувальники довго сподівалися на возз’єднання пари, проте їхні стосунки винятково заради доньки.