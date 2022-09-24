Netflix представив перший трейлер серіалу Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів – майбутнього серіалу-приквелу Бріджертони. Перше відео показали на великій вересневій презентації Tudum.

Сюжет розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з королем Джорджем.

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На відео юна королева Шарлотта намагається перелізти через садову стіну, коли її перериває молодий король Джордж. Не розуміючи, хто стоїть перед нею, Шарлотта просить допомоги.

– Я не маю жодного наміру допомагати вам. Я відмовляюся, коли дама в біді намагається перелізти через стіну, щоб їй не довелося виходити за мене заміж, – каже він у відповідь.

Молоду королеву Шарлотту грає Індія Амартейфіо. До акторського складу також входять Мішель Ферлі, Корі Мілкріст, Арсема Томас, Сем Клеммет, Фредді Денніс, Річард Каннінгем, Тунджі Касім, Роб Мелоні, Сіріл Нрі, Г’ю Сакс та інші.

До речі, дата виходу 3 сезону серіалу Бріджертони поки засекречена. Нині відомо, що в центрі уваги третього сезону буде роман між Коліном Бріджертоном і Пенелопою Фезерінгтон.