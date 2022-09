Компания HBO выпустила тизер-трейлер сериала по культовой видеоигре The Last of Us. Ролик представили в честь Дня The Last of Us — фанаты ежегодно отмечают важную дату, и разработчики подготовили им сюрприз.

И хотя точная дата релиза пока неизвестна, летом в HBO уверяли, что сериал выйдет в начале 2023 года. Скорее всего, это случится зимой. На одном сериале телевизионная сеть останавливаться не собирается — проект будет частью крупной линейки шоу.

The Last of Us — это адаптация культовой игры, которую увидели геймеры еще в 2013 году. Удивительный сюжет и первоклассная проработка персонажей не оставила никого равнодушным — фанаты требовали продолжения, или же экранизации истории.

Сюжет давно всем знаком — история расскажет о контрабандисте Джоэле, который сопровождает девочку Элли в другой город. Все это происходит в мире постапокалипсиса.

Сыграть главные роли поручили первоклассным звездам из Голливуда — в сериале зрители увидят Педро Паскаля из Маналорца и Беллу Рамзи из Игры престолов.

Фанатам другой видеоигры от поляков также стоит приготовиться — компания Netflix слила дату выхода третьего сезона Ведьмака. Как известно, продолжение выйдет летом 2023 года.