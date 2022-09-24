3 сезон сериала Ведьмак выйдет летом 2023 года. Об этом стало известно на большой сентябрьской презентации Tudum от Netflix.

О третьем сезоне Ведьмака известно немного, но он продолжит историю Геральта из Ривии (Генри Кавилл), Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Аня Чалотра). К актерскому составу присоединились Робби Амелл, Мэньэр Чжан, Хью Скиннер и Кристель Элвин.

Сериал-приквел под названием Ведьмак: Происхождение крови зрители увидят раньше — 25 декабря 2022 года. Сюжет расскажет о воине Эйле, которая охраняла королеву, но сбежала от нее, чтобы стать музыкантом. События приквела будут разворачиваться за 1200 лет до начала приключений Геральта.

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К слову, первый трейлер сериала-приквела Ведьмак: Происхождение показали еще после выхода второго сезона Ведьмака.