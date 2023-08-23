У Варшаві був запланований фестиваль Easy Busy Fest з українськими зірками. Однак після появи інформації про спонсорів із РФ, у мережі розгорівся справжній скандал. Українські артисти відреагували на ситуацію і почали відмовлятися від участі у фестивалі, зрештою його зовсім скасували.

Усі подробиці гучного скандалу навколо фестивалю Easy Busy Fest у Варшаві зібрали в матеріалі.

Що відомо про фестиваль Easy Busy Fest

Easy Busy Fest був запланований 26 серпня у Варшаві. У ньому мали взяти участь українські зірки – Океан Ельзи, Дантес, The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Wellboy та Kola. Усі виручені кошти мали піти на допомогу українцям.

Як виявилося, спонсорами концерту є російські компанії. Першою на це звернула увагу засновниця організації Stand with Ukraine foundation Наталка Панченко. Вона заявила, що компанії-спонсори належать росіянам і казахам.

– Спонсори цього заходу – MixMerkt і Monolith. Ці обидва бренди належать одним власникам. Вихідців із Росії і, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу Russian shops, яка цього року заходить у Польщу, – заявила Панченко.

Як відреагували зірки на скандал

Українські зірки, які мали виступати на Easy Busy Fest у Варшаві, відреагували на новину про спонсорів із РФ. Так, Океан Ельзи заявили, що не братимуть участі у фестивалі.

– Ми не виступаємо на будь-яких подіях, якщо там є хоч найменше залучення представників країни-агресора! Це наша позиція з 2014 року і вона не зміниться. На цьому фестивалі нас не буде, – заявили музиканти.

The Hardkiss також відмовилися від участі через спонсорів, яких додали в останній момент.

– Нам дуже шкода, що організатори додали до спонсорства компанію, яка має зв’язок із країною агресором, – заявили артисти.

Wellboy, Дантес, Alyona Alyona, Kola, Sadsvit і Yaktak також закликали відмовитися від допомоги компаній із РФ і пригрозили відмовою від виступу на фестивалі Easy Busy Fest.

Easy Busy Fest у Варшаві скасували через спонсорів із РФ: що відомо про гучний скандал / 4 зображення

Позиція організаторів

Представники Easy Busy Fest на тлі критики та рішень артистів пояснили, що компанія Monolith, яка має зв’язок із РФ, лише оплатила рекламу в Польщі. У підсумку спонсорство двох компаній із сумнівною репутацією було припинено.

– Ми перевірили інформацію, яку опублікувала Наталя Панченко, і декларуємо, що припиняємо наразі всю співпрацю з компаніями (Monolith і MixMarkt) і чекаємо на їхнє офіційне звернення, – заявили в організатори Easy Busy Fest.

Зрештою після гучного скандалу та відмов українських зірок виступати на Easy Busy Fest організатори вирішили скасувати фестиваль.

– Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться! Ми повністю солідарні з артистами і з кожним із вас. Перед усім ми хочемо вибачитися за нашу фатальну помилку, а саме за не доскональну перевірку спонсорів. У жодному разі ми не знімаємо з себе відповідальності за цю ситуацію. Ми просимо вибачення перед усіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного стосунку до спонсорів – Monolith і Mix Markt, – заявили організатори Easy Busy Fest.

Утім, ніхто не хоче пов’язувати з росіянами – наприклад, наприкінці липня скасували концерт Ані Лорак у Туреччині на тлі її позиції щодо війни. Зрадниця продовжує мовчати про війну, сидячи в Росії.