У Варшаві був запланований фестиваль Easy Busy Fest з українськими зірками. Однак після появи інформації про спонсорів із РФ, у мережі розгорівся справжній скандал. Українські артисти відреагували на ситуацію і почали відмовлятися від участі у фестивалі, зрештою його зовсім скасували.
Усі подробиці гучного скандалу навколо фестивалю Easy Busy Fest у Варшаві зібрали в матеріалі.
Що відомо про фестиваль Easy Busy Fest
Easy Busy Fest був запланований 26 серпня у Варшаві. У ньому мали взяти участь українські зірки – Океан Ельзи, Дантес, The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Wellboy та Kola. Усі виручені кошти мали піти на допомогу українцям.
Як виявилося, спонсорами концерту є російські компанії. Першою на це звернула увагу засновниця організації Stand with Ukraine foundation Наталка Панченко. Вона заявила, що компанії-спонсори належать росіянам і казахам.
– Спонсори цього заходу – MixMerkt і Monolith. Ці обидва бренди належать одним власникам. Вихідців із Росії і, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу Russian shops, яка цього року заходить у Польщу, – заявила Панченко.
Як відреагували зірки на скандал
Українські зірки, які мали виступати на Easy Busy Fest у Варшаві, відреагували на новину про спонсорів із РФ. Так, Океан Ельзи заявили, що не братимуть участі у фестивалі.
– Ми не виступаємо на будь-яких подіях, якщо там є хоч найменше залучення представників країни-агресора! Це наша позиція з 2014 року і вона не зміниться. На цьому фестивалі нас не буде, – заявили музиканти.
The Hardkiss також відмовилися від участі через спонсорів, яких додали в останній момент.
– Нам дуже шкода, що організатори додали до спонсорства компанію, яка має зв’язок із країною агресором, – заявили артисти.
Wellboy, Дантес, Alyona Alyona, Kola, Sadsvit і Yaktak також закликали відмовитися від допомоги компаній із РФ і пригрозили відмовою від виступу на фестивалі Easy Busy Fest.
Позиція організаторів
Представники Easy Busy Fest на тлі критики та рішень артистів пояснили, що компанія Monolith, яка має зв’язок із РФ, лише оплатила рекламу в Польщі. У підсумку спонсорство двох компаній із сумнівною репутацією було припинено.
– Ми перевірили інформацію, яку опублікувала Наталя Панченко, і декларуємо, що припиняємо наразі всю співпрацю з компаніями (Monolith і MixMarkt) і чекаємо на їхнє офіційне звернення, – заявили в організатори Easy Busy Fest.
Зрештою після гучного скандалу та відмов українських зірок виступати на Easy Busy Fest організатори вирішили скасувати фестиваль.
– Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться! Ми повністю солідарні з артистами і з кожним із вас. Перед усім ми хочемо вибачитися за нашу фатальну помилку, а саме за не доскональну перевірку спонсорів. У жодному разі ми не знімаємо з себе відповідальності за цю ситуацію. Ми просимо вибачення перед усіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного стосунку до спонсорів – Monolith і Mix Markt, – заявили організатори Easy Busy Fest.
Утім, ніхто не хоче пов’язувати з росіянами – наприклад, наприкінці липня скасували концерт Ані Лорак у Туреччині на тлі її позиції щодо війни. Зрадниця продовжує мовчати про війну, сидячи в Росії.