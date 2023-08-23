В Варшаве был запланирован фестиваль Easy Busy Fest с украинскими звездами. Однако после появления информации о спонсорах из РФ, в сети разгорелся настоящий скандал. Украинские артисты отреагировали на ситуацию и начали отказываться от участия в фестивале, в конце концов его совсем отменили.

Все подробности громкого скандала вокруг фестиваля Easy Busy Fest в Варшаве собрали в материале.

Что известно о фестивале Easy Busy Fest

Easy Busy Fest был запланирован на 26 августа в Варшаве. В нем должны были принять участие украинские звезды — Океан Эльзы, Дантес, The Hardkiss, Yaktak, Alyona Alyona, Wellboy и Kola. Все вырученные средства должны были пойти на помощь украинцам.

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Как оказалось, спонсорами концерта являются российские компании. Первой на это обратила внимание основательница организации Stand with Ukraine foundation Наталка Панченко. Она заявила, что компании-спонсоры принадлежат россиянам и казахам.

— Спонсоры этого мероприятия — MixMerkt и Monolith. Эти оба бренда принадлежат одним владельцам. Выходцам из России и, кажется, Казахстана, которые зарегистрировали бизнес в Германии и известны тем, что имеют в Европе сеть Russian shops, которая в этом году заходит в Польшу, — заявила Панченко.

Как отреагировали звезды

Украинские звезды, которые должны были выступать на Easy Busy Fest в Варшаве, отреагировали на новость о спонсорах из РФ. Так, Океан Эльзы заявили, что не будут участвовать в фестивале.

— Мы не выступаем на любых событиях, если там есть хоть малейшее привлечение представителей страны-агрессора! Это наша позиция с 2014 года, и она не изменится. На этом фестивале нас не будет, — заявили музыканты.

The Hardkiss также отказались от участия из-за спонсоров, которых добавили в последний момент.

— Нам очень жаль, что организаторы добавили к спонсорству компанию, которая имеет связь со страной-агрессором, — заявили артисты.

Wellboy, Дантес, Alyona Alyona, Kola, Sadsvit и Yaktak также призвали отказаться от помощи компаний из РФ и пригрозили отказом от выступления на фестивале Easy Busy Fest.

Easy Busy Fest в Варшаве отменили из-за спонсоров из РФ: что известно о громком скандале / 4 изображения

Позиция организаторов

Представители Easy Busy Fest на фоне критики и решений артистов объяснили, что компания Monolith, которая имеет связь с РФ, только оплатила рекламу в Польше. В итоге спонсорство двух компаний с сомнительной репутацией было прекращено.

— Мы проверили информацию, которую опубликовала Наталья Панченко, и декларируем, что прекращаем в данный момент все сотрудничество с компаниями (Monolith и MixMarkt) и ждем их официального обращения, — заявили организаторы Easy Busy Fest.

В итоге после громкого скандала и отказов украинских звезд выступать на Easy Busy Fest, организаторы решили отменить фестиваль.

— Друзья, к сожалению, фестиваль не состоится! Мы полностью солидарны с артистами и с каждым из вас. Перед всеми мы хотим извиниться за нашу роковую ошибку, а именно за недоскональную проверку спонсоров. Ни в коем случае мы не снимаем с себя ответственности за эту ситуацию. Мы просим прощения перед всеми артистами за эту ситуацию, а также хотим подчеркнуть, что они не имели никакого отношения к спонсорам — Monolith и Mix Markt, — заявили организаторы Easy Busy Fest.