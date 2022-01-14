Відома активістка Вірджинія Джуффре, яка стверджує, що у підлітковому віці її примушували до сексу з принцом Ендрю, відреагувала на рішення суду щодо розгляду позову.

Жінка заявила у Twitter, що вона задоволена рішенням судді Каплана — розгляд цивільного позову може бути продовжено, хоча адвокати принца Ендрю намагалися його закрити. Вірджинія також зазначила, що вона й надалі намагатиметься розкрити правду. Її головна мета – показати, що багаті та впливові люди не зможуть уникнути відповідальності за свої вчинки.

I’m pleased with Judge Kaplan’s ruling yesterday that allows my case against Prince Andrew to go forward. I’m glad I will have the chance to continue to expose the truth & I am deeply grateful to my extraordinary legal team. 1/3 — Virginia Giuffre (@VRSVirginia) January 14, 2022

– Я задоволена вчорашнім рішенням судді Каплана, яке дає змогу продовжити розгляд моєї справи проти принца Ендрю. У мене з’явилася можливість розкрити правду, і в цьому я також дякую своїй команді юристів. Моєю метою завжди було показати, що багаті та впливові не вищі за закон і мають нести відповідальність. Цим шляхом я не одна – разом з безліччю інших жертв сексуального насильства і торгівлі людьми, – заявила активістка.

Нагадаємо, що ще у серпні до суду подали позов на принца Ендрю – його звинуватили у зґвалтуванні 20-річної давності. Досягти справедливості вирішила Вірджинія Джуффре, додавши, що вона стала жертвою засудженого за педофілію американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Сам принц намагався зам’яти справу — він звернувся до суду з проханням відхилити позов Вірджинії через нібито мирову угоду з активісткою з Епштейном. За її умовами, за $500 тис. Джуффре мала припинити всі позови проти потенційних відповідачів. Щоправда, суд відхилив це прохання Ендрю, оскільки істинність чи хибність звинувачень Вірджинії Джуффре наразі не встановлено.

Так, звинувачення вже вплинули на життя королівської родини – 13 січня Букінгемський палац позбавив принца Ендрю всіх військових звань та королівського патронажу.