Відома активістка Вірджинія Джуффре, яка стверджує, що у підлітковому віці її примушували до сексу з принцом Ендрю, відреагувала на рішення суду щодо розгляду позову.

Жінка заявила у Twitter, що вона задоволена рішенням судді Каплана — розгляд цивільного позову може бути продовжено, хоча адвокати принца Ендрю намагалися його закрити. Вірджинія також зазначила, що вона й надалі намагатиметься розкрити правду. Її головна мета – показати, що багаті та впливові люди не зможуть уникнути відповідальності за свої вчинки.

I’m pleased with Judge Kaplan’s ruling yesterday that allows my case against Prince Andrew to go forward. I’m glad I will have the chance to continue to expose the truth & I am deeply grateful to my extraordinary legal team. 1/3

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) January 14, 2022