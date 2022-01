Известная активистка Вирджиния Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем Эндрю, отреагировала на решение суда о рассмотрении иска.

Женщина заявила в Twitter, что она довольна решением судьи Каплана — рассмотрение гражданского иска может быть продолжено, хотя адвокаты принца Эндрю пытались его закрыть. Вирджиния также отметила, что она будет и дальше пытаться раскрыть правду. Ее главная цель — показать, что богатые и влиятельные люди не смогут избежать ответственности за свои поступки.

I’m pleased with Judge Kaplan’s ruling yesterday that allows my case against Prince Andrew to go forward. I’m glad I will have the chance to continue to expose the truth & I am deeply grateful to my extraordinary legal team. 1/3

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) January 14, 2022