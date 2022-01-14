Известная активистка Вирджиния Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем Эндрю, отреагировала на решение суда о рассмотрении иска.

Женщина заявила в Twitter, что она довольна решением судьи Каплана — рассмотрение гражданского иска может быть продолжено, хотя адвокаты принца Эндрю пытались его закрыть. Вирджиния также отметила, что она будет и дальше пытаться раскрыть правду. Ее главная цель — показать, что богатые и влиятельные люди не смогут избежать ответственности за свои поступки.

I’m pleased with Judge Kaplan’s ruling yesterday that allows my case against Prince Andrew to go forward. I’m glad I will have the chance to continue to expose the truth & I am deeply grateful to my extraordinary legal team. 1/3 — Virginia Giuffre (@VRSVirginia) January 14, 2022

— Я довольна вчерашним решением судьи Каплана, которое позволяет продолжить рассмотрение моего дела против принца Эндрю. У меня появилась возможность раскрыть правду, и в этом я также благодарю свою команду юристов. Моей целью всегда было показать, что богатые и влиятельные не выше закона и должны нести ответственность. На этом пути я не одна — продвигаюсь вместе с бесчисленным множеством других жертв сексуального насилия и торговли людьми, — заявила активистка.

Напомним, что еще в августе в суд подали иск на принца Эндрю — его обвинили в изнасиловании 20-летней давности. Добиться справедливости решила Вирджиния Джуффре, добавив, что она стала жертвой осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Сам принц пытался замять дело — он обратился в суд с просьбой отклонить иск Вирджинии из-за якобы мирового соглашения активистки с Эпштейном. Согласно условиям, за $500 тыс. Джуффре должна была прекратить все иски против потенциальных ответчиков. Правда, суд отклонил эту просьбу Эндрю, так как истинность или ложность обвинений Вирджинии Джуффре на данный момент не установлена.

Так, обвинения уже повлияли на жизнь королевской семьи — 13 января Букингемский дворец лишил принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа.