Британського принца Ендрю позбавили всіх військових звань та королівського патронажу. Таке повідомлення зробив Букінгемський палац у четвер, 13 січня.

— Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає з себе військові титули та королівські опікунські обов’язки, – йдеться у заяві палацу.

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61-річний принц також не може більше використовувати звернення Його королівська високість.

Заява Букінгемського палацу була зроблена через день після того, як стало відомо, що суд у США продовжив розгляд цивільного позову проти сина королеви. Його звинувачують у сексуальному насильстві.

— Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов’язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа, – повідомили у палаці.

Королівське джерело повідомило виданню CNN, що “всі ролі герцога повернули королеві для перерозподілу між іншими членами королівської сім’ї”. Там також зазначили, що вони не повернуться до герцога Йоркського.

12 січня суд південного округу Нью-Йорка відхилив прохання 61-річного принца Ендрю про припинення цивільного позову, поданого Вірджинією Джуффре.

Позов проти принца Ендрю за звинуваченням у зґвалтуванні Джуффре подала у серпні 2021 року. Вона стверджувала, що нині покійний фінансист Джеффрі Епштайн познайомив її з принцом, коли їй було 17 років.

Джуффре заявила, що син королеви Єлизавети побив її та зґвалтував. Крім того, сексуальне насильство над нею чинив сам Епштайн. Жінка вимагає компенсації моральної та матеріальної шкоди.