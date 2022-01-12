Доведеться відповісти: суд відхилив спробу принца Ендрю зам’яти справу зґвалтування

Суд південного округу Нью-Йорка відхилив прохання 61-річного принца Ендрю про припинення цивільного позову, поданого Вірджинією Джуффре.

Захист принца Ендрю наполягав на тому, що на підставі угоди, укладеної Джуффре у 2009 році з Джеффрі Епштайном, цей позов не може розглядатися у суді.

Мирова угода Вірджинії Джуффре та фінансиста Джефрі Епштайна була укладена в 2009 році у Флориді. Тоді Епштайн сплатив Джуффре $500 тис. за те, що вона припинить позов проти нього і не подаватиме до суду на інших “потенційних відповідачів”.

Адвокати принца Ендрю наполягали на тому, що відповідно до цієї умови угоди, подати на герцога до суду не можна. Але юристи Джуффре запевняли, що угода 2009 року не стосується справи проти принца.

Трактування умов цієї угоди було вирішальним у тому, чи можуть визнати принца Ендрю причетним до злочину.

Позов проти принца Ендрю за звинуваченням у згвалтуванні Вірджинія Джуффре подала у серпні 2021 року. Дівчина стверджувала, що фінансист Джеффрі Епштайн познайомив її з принцом, коли їй було 17 років.

За словами Джуффре, принц її побив та зґвалтував. Крім того, сексуальне насильство над нею чинив сам Епштайн. Жінка вимагає компенсації моральної та матеріальної шкоди.

Сам принц продовжує заперечувати будь-які звинувачення. А Букінгемський палац не готовий коментувати судові розгляди щодо другого сина королеви.

Проте джерела вже пишуть про те, що у разі програшу в суді принца Ендрю можуть позбавити титулу герцога Йоркського.