Ембер Герд, яка програла справу про наклеп Джонні Деппа має намір оскаржити рішення суду. Схоже, акторка не хоче виплачувати мільйони доларів своєму колишньому коханому.

Про це заявила адвокат Ембер Елейн Бредехофт. Як виявилося, вся справа в камерах, які знімали те, що відбувалося в залі суду, і транслювали це на телебаченні та в соцмережах.

– Ми маємо вагомі підстави для оскарження. Як присяжні могли уникнути реакцію суспільства на їхні рішення? Адже вони щовечора поверталися додому, до родин. А їхні близькі, напевно, використовують соцмережі. Під час розгляду була 10-денна перерва на нараду присяжних. Важко уявити, що обговорення справи не вплинуло рфшення. Суд перетворився на зоопарк, – заявила Бредехофт.

Захист акторки впевнений, що через трансляцію Ембер почали демонізувати у соцмережах.

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Ще однією причиною оскарження стала справа Джонні Деппа проти таблоїда The Sun – тоді актор програв суд, хоча в публікації повідомлялося, що Джонні завдав насильства своїй колишній дружині.

1 червня стало відомо, що Депп виграв суд проти екскоханої Ембер Герд. Суд присяжних зобов’язав актрису виплатити Джоні $15 млн за наклеп з боку актриси.