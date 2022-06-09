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Персони

Джонни Депп может простить Эмбер Герд долг – названо условие

9 июня 2022, 14:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джонни Депп может простить Эмбер Герд долг – названо условие
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Джонни Депп может простить экс-супруге Эмбер Херд огромный долг, который она ему должна после приговора суда.

По словам адвокатов звезды серии фильмов Пираты Карибского моря, его иск о клевете никогда не касался денег. Главное чего он добивался — восстановление своей репутации.

— Это дело для мистера Деппа было не о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации и он это сделал. Для него это было важно. С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец-то вернулся к своей жизни, — сказал юрист, выступая на шоу Today.

Защитники Джонни Камилла Васкес и Бенджамин Чу отметили, что актер может отказаться от денег с одним условием — Херд не будет поддавать апелляцию.

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Напомним, в начале июня закончился суд между экс-возлюбленными. Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд. Присяжные обязали актрису выплатить $15 млн, включая штраф. Из них $10, 35 млн принадлежит Деппу.

После адвокат Эмбер заявила, что актриса намерена обжаловать решение суда. Также юристы Херд сказали, что у нее нет таких денег, поэтому  не может выплатить компенсацию.

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Источник
People
Теги
Джонні Депп Ембер Херд Суд
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